Die Anleihe mit einem Coupon von 2,355 Prozent wird erst im Mai 2074 zur Rückzahlung fällig und hat damit eine Laufzeit von 51 Jahren. Dies ist laut Händlern die derzeit längste Anleihe am Frankenobligationen-Markt. Es ist aber nicht der einzige Langläufer am Markt. Lausanne hat nämlich schon einen Bond am Markt, der im Jahr 2072 fällig wird. Und weitere Städte wie Bern und Lugano haben Anleihen emittiert, die im Jahr 2070 getilgt werden. Auch die Eidgenossenschaft hat einen Longbond begeben. Im Jahr 2014 hatte sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 50 Jahren emittiert.