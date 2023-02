Im Eternit-Prozess in Italien kommt Stephan Schmidheiny mit einer Stramilderung davon. Das Berufungsgericht in Turin reduzierte die Strafe auf ein Jahr und acht Monate wegen des Todes eines Arbeiters in einer Fabrik im Piemont. Das Unternehmen feierte den "Freispruch".

16.02.2023 14:22