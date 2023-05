Laut der Tageszeitung begann alles am Ufer der Saane im Oktober 2020. Ein Anwalt, Geschäftsführer und Gesellschafter der Freiburger Sportmanagementfirma Sport7, der in der Affäre selbst wegen Verleumdung, übler Nachrede und Falschanschuldigungen angeklagt war, wandte sich damals an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und forderte es auf, eine Untersuchung gegen sein Mitglied Gianni Infantino einzuleiten, um ihn auszuschliessen.