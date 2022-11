Damit will das Unternehmen die Präsenz im Vereinigten Königreich und die dort bereits bestehenden Beziehungen stärken, wie es in der Meldung vom Mittwoch heisst. Die Leitung der neuen Tochter wird UK-Chef Philipp Braunwalder übernehmen. Er werde sich in erster Linie auf Investitionen im Bereich Wohnen konzentrieren, so Swiss Finance & Property weiter.