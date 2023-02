Grund für den markanten Anstieg seien Sonderfaktoren, erklärte Finanzchef Eugen Stermetz am Donnerstag auf der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. So schlugen im vergangenen Jahr alleine die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten mit 157 Millionen Franken zu Buche. Darunter ist eine Busse der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko von knapp 72 Millionen Franken.