Die neu gegründete zypriotische Tochtergesellschaft der Gruppe, die Swissquote Capital Markets Ltd, habe am 7. Dezember die Lizenz der staatlichen, zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySEC erhalten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit soll der Währungshandel in der Europäischen Union ausgebaut werden. Dies ist nebst den Standorten in Luxemburg und Malta der dritte Standort in der EU.