Das Baselbieter Kantonsgericht muss im Rechtsstreit zwischen Tamedia und der Wirtschaftskammer Baselland wegen einer umstrittenen Artikelserie über den Dachverband in der "Basler Zeitung" nochmals über die Bücher. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Verlags teilweise gutgeheissen, wie es in dem am Freitag veröffentlichten Urteilsdispositiv heisst.

21.04.2023 12:32