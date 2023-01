Flächendeckend mild war es am frühen Montagmorgen allerdings nicht, wie SRF Meteo hervorhob. Die Wetterredaktion von Schweizer Radio und Fernsehen schrieb in einem Tweet von grossen Temperaturunterschieden auf kleinstem Raum: Um 07.30 Uhr seien in Bad Ragaz SG mit Föhn 13,4 Grad gemessen worden, in Schiers GR gab es dagegen -0,1 Grad.