RUSSISCHE OLIGARCHEN: Russische Oligarchen im Umfeld vom russischen Präsidenten Wladimir Putin haben offenbar den Finanzplatz Schweiz zur Finanzierung teurere Yachten genutzt. Dies haben Recherchen der "SonntagsZeitung" ergeben. Demnach soll der Bau hunderte Millionen teurer Megayachten zum Teil über die kleine Privatbank "Heritage" in Genf finanziert worden sein. Drei der weltweit grössten Yachten wurden in den vergangenen Monaten von Behörden in den USA und Italien konfisziert. Sie gehören offiziell über verschachtelte Firmenkonstruktionen dem russischen Oligarchen Eduard Chudainatow. Westliche Ermittler vermuten aber, dass die Luxusschiffe tatsächlich Russlands Präsidenten Putin und seinen engsten Vertrauten zur Verfügung standen. So wurde Chudainatow 2016 Kunde der Genfer Privatbank. Ebenfalls in das Yacht-Business involviert war offenbar ein Schweizer Finanzmanager. Er hielt zeitweise Aktien jener Firma, die als Besitzerin der Yacht "Scheherazade" auftrat. Der Name der kleinen Privatbank stehe in Dokumenten, die bei einer Hausdurchsuchung bei der Schiffswerft Lürssen gefunden wurden, so die SoZ. (SoZ, S. 39/40)