(Im vierten Abschnitt wurde Wort (noch "nie") ergänzt) - Die CS-Aktien setzen am Mittwochnachmittag ihre Talfahrt auf immer neue Tiefstwerte fort. Die Verunsicherung der Investoren spiegelt sich auch in einer weiteren Verteuerung der Credit Default Swaps (CDS), also der Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall der Grossbank.

15.03.2023 15:11