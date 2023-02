STI GROUP: Nach über 60 Jahren hat der Ostschweizer Industrielle Edgar Oehler die Geschäftsleitung seiner STI Group an seine Tochter Andrea übergeben. Andrea Oehler hat das CEO-Amt schon im vergangenen November angetreten, wie die Firma damals auf ihrer Homepage mitgeteilt hatte. Das wurde von der Öffentlichkeit nicht bemerkt, bis diese Woche das "St. Galler Tagblatt" und die "SonntagsZeitung" darüber berichteten. "Edgar Oehler wird sich zukünftig auf das Verwaltungsratspräsidium konzentrieren und seiner Tochter beratend zur Seite stehen", hatte die in der Beschichtungstechnik tätige STI Gruppe am 4. November 2022 bekannt gegeben. Edgar Oehler wird laut "SonntagsZeitung" am nächsten Donnerstag, 2. März, 81-jährig und ist zusammen mit seiner Frau Marianne Besitzer der STI Gruppe. (SoZ S. 36f. s. separate Meldung)