Eine Sprecherin von Office World bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass am Firmensitz von Oridis in Aarburg sowie am Hauptsitz von Ecomedia in Nänikon eine entsprechende Durchsuchung stattgefunden habe. "Die Einleitung einer Untersuchung bedeutet nicht, dass ein Fehlverhalten festgestellt wurde oder dass finanzielle Auswirkungen vorliegen" erklärte sie. Oridis und Ecomedia sowie die Office World Group würden in vollem Umfang mit den Behörden kooperieren und seien zuversichtlich, "die Rechtmässigkeit ihrer Position zu klären", sagte sie.