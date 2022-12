An den vortags schwachen US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine Erholung ab. Ähnlich wie in Europa scheint sich die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China in Grenzen zu halten. Zudem reichte ein erwartungsgemässer Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, um die Kurse zu stützen. Insgesamt verläuft der Handel zwischen den Jahren aber weiter ohne grössere Treiber, viele Investoren sind im Urlaub und so könnten bei eher geringen Handelsvolumina durchaus erratische Kursbewegungen zustande kommen.

29.12.2022 14:54