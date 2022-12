Die US-Aktienmärkte dürften sich nach der jüngsten Talfahrt im Zuge neuer Zinsbefürchtungen am Donnerstag zur Eröffnung stabilisiert zeigen. Die Anleger warteten nun auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag. Es gehe darum zu sehen, wie wirksam die zuletzt restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation sei und ob sie in naher Zukunft gelockert werden könnte, hiess es.

08.12.2022 14:52