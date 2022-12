Die Enttäuschung über den anhaltend restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank dürfte die Wall Street auch Donnerstag belasten. Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG eine Stunde vor Handelsstart 0,9 Prozent tiefer erwartet bei 33 658 Punkten. Am Dienstag war der US-Leitindex nach moderateren Inflationsdaten mit 34 712 Punkten noch auf das höchste Niveau seit April angesprungen. Die Hoffnung, dass die Fed die Zügel bald locker lässt, hielt aber nicht lange an - zu Recht, wie sich am Vorabend zeigte.

15.12.2022 14:42