Aktien aus der zweiten Reihe und Technologiewerte zeigten sich am Dienstag hingegen in besserer Verfassung. So stieg der marktbreite S&P 500 um 0,05 Prozent auf 4000,92 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,33 Prozent auf 11 535,15 Punkte.