Signale einer weiterhin hohen Inflation haben die New Yorker Börsen am Freitag belastet. So schwächte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im November weniger ab als erwartet, wenngleich die Dynamik im Vergleich zum Vormonat etwas nachliess. Die Daten gelten als Vorbote für die Verbraucherpreis-Zahlen und den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

09.12.2022 16:26