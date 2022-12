Die Devisenexperten der Commerzbank sprechen gar von einem "Fed/EZB-Doppelwumms", angesichts der am Donnerstag nur einen Tag nach der Fed anstehenden Entscheidung in der Eurozone. Für beide Zentralbanken werde es zu früh sein, mit Blick auf die Inflationsentwicklung bereits Entwarnung zu geben. Der Markt rechne allerdings mit einer rasch fallenden Teuerungsrate, so die Experten. Zuletzt hatten die Erzeugerpreise diesbezüglich enttäuscht. Am Dienstag steht mit den US-Verbraucherpreisdaten für November der nächste wichtige Signalgeber für die amerikanische Geldpolitik auf der Agenda.