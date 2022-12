In New York hat sich der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres schwach präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss 1,02 Prozent auf 32 880,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,17 Prozent auf 3804,42 Punkte. Noch deutlicher im Minus mit 1,30 Prozent bewegte sich der technologielastige Nasdaq 100 beim Stand von 10 808,42 Zählern. Alle drei Indizes steuern damit im Monat Dezember auf hohe Verluste zu.

30.12.2022 19:37