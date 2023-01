(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag schwach in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den ab Mittwoch anstehenden Geschäftszahlen mehrerer Tech-Giganten Vorsicht, so dass der Auswahlindex Nasdaq 100 1,75 Prozent auf 11 953,29 Punkte verlor.

30.01.2023 17:11