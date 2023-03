Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späteren Montagmorgen weiter klar im Plus, hat aber einen Teil der Anfangsgewinne schnell wieder abgegeben. Vor allem die Erholung bei den Grossbankentiteln verflog schnell wieder. Dafür hat der um 10 Uhr veröffentlichte deutsche Ifo-Index zuletzt wieder etwas Aufwind gebracht. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im März trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor überraschend verbessert. Grundsätzlich sprechen Händler von einer Erholung nach den jüngsten Kurseinbussen und verweisen dazu auf die USA. Dort waren die Kurse am Freitag dank einer Entspannung im US-Bankensektor nach einem schwächeren Auftakt gestiegen.

27.03.2023 11:30