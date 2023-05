So hat die Ratingagentur Fitch das AAA-Rating der Vereinigten Staaten auf "negative Watch" gesetzt. "Wenn Rating-Agenturen die USA unter Beobachtung nehmen und sich grosse Geldhäuser auf Crash-Szenarien vorbereiten, sollten Anleger die Gefahr eines Scheiterns der Verhandlungen nicht länger ignorieren", kommentiert ein Händler. "Investoren erkennen nun auch immer mehr den Ernst der Lage." Neben dem anhaltenden Schuldenstreit in den USA ist der wichtige Handelspartner Deutschland in eine technische Rezession gerutscht. Auch das laste auf der Stimmung. Die Unentschlossenheit unter den Mitgliedern der US-Notenbank über den weiteren Zinspfad trägt ebenfalls nicht zur Beruhigung bei.