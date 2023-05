Nach den teilweise massiven Kursverlusten in der vergangenen Woche führen die Aktien von AMS Osram (+4,0%) auch am Montag erneut das Gewinnerfeld an. Vergangene Woche hatten die Papiere nach Zahlen am Dienstag bis einschliesslich Donnerstag deutliche Verluste eingefahren. Laut einer Analyse von "The Market" wird der Sensorenhersteller derweil als eine spannende Turnaround-Geschichte erachtet. Auch Vontobel glaubt laut einem aktuellen Kommentar an das Gewinnpotenzial des Konzerns.