Der hiesige Markt wird zusätzlich noch von den Abgaben in den schwergewichtigen Genussscheinen von Roche nach Quartalszahlen über den Erwartungen belastet. Angesichts der eingetrübten Stimmung würden es die Anleger wohl vorziehen, Gewinne mitzunehmen, meinte ein Händler dazu. Vor den Zinsentscheidungen von Fed und EZB in der kommenden Woche sei der Risikoappetit der Anleger grundsätzlich eher gedämpft, heisst es. Während es in den USA die letzte Zinssenkung sein könnte, dürfte der Zinserhöhungszyklus in Europa noch etwas anhalten.