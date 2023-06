Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit Gewinnen in den Monat Juni. Händler sprechen von einer Erholung nach dem schwachen Vormonat. Zudem ist laut Händlern zu Beginn des neuen Monats jeweils mit reichlich Neugeld der Investoren zu rechnen. Viele Anleger seien in Aktien noch untergewichtet und hielten hohe Cash-Bestände. Dieses dürfte nun in die Märkte fliessen, sagt Thomas Heller, CIO von Belvédère Asset Management. Unterstützt würden die Kurse zu einem davon, dass im US-Schuldenstreit der Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus angenommen wurde und nun lediglich noch vom Senat abgesegnet werden müsse. Damit dürfte der drohende Zahlungsausfall in der nächsten Woche abgewendet werden können.

01.06.2023 11:30