Der SMI sei aus technischer Sicht SMI angeschlagen, heisst es am Markt. Denn der Leitindex sei erneut an der 200-Tage-Linie abgeprallt und notiere nun um 150 Punkte unter dem vielbeachteten Durchschnitt. Dies könnte eine Kapitulation der Bullen bedeute, schreibt BNP Paribas. Nun rücke die 38-Tage-Linie bei 10'887 Punkten in den Fokus. In dieser Gegend dürfte der SMI aber solide unterstützt sein.