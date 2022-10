Mit News können derweil Sika (+5,1%) aufwarten, welche anlässlich eines Investorentages ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten sind. Das Unternehmen hat seine Guidance für das Gesamtjahr erhöht und stellt neu ein Umsatzwachstum von über 15 Prozent in Aussicht sowie eine überproportionale EBIT-Steigerung. Dies sei positiv, kommentiert etwa die Bank Vontobel, zumal in einer Zeit, in der viele Investoren über die Dynamik in der Bauindustrie besorgt seien.