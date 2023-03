Der Schweizer Aktienmarkt tendiert auch am Freitag fester und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. Die Sorgen über die jüngsten Banken-Turbulenzen und wegen der Zins-Unsicherheiten hätten sich wieder gelegt, heisst es am Markt. Die Stimmung sei wieder merklich aufgehellter. "Das Gröbste scheint überstanden zu sein", meint ein Händler. Daher müsse auch nicht unbedingt mit Gewinnmitnahmen zum Quartalsende gerechnet werden. Aber vor den Inflationszahlen aus dem Euroland und den USA verhielten sich die Anleger vorsichtig und daher sei das Geschäft bisher recht ruhig verlaufen. Nach der Nachricht, dass die Inflation in Euroland im März wie erwartet gesunken ist, zogen die Kurse noch etwas weiter an.

31.03.2023 11:40