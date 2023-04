Das Geschäft verlaufe aber vor den Feiertagen und vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Karfreitag, wenn die Börsen geschlossen sind, insgesamt in ruhigen Bahnen. Hierzulande wird der Handel erst am kommenden Dienstag wieder aufgenommen. Daher verhielten sich die Anleger auch eher vorsichtig. Dafür spreche auch, dass die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die Zinssorgen und die damit verbundenen Turbulenzen im Bankensektor nicht ausgeräumt seien, sondern momentan einfach im Hintergrund schlummerten. Einen ersten Hinweis auf die Lage am US-Arbeitsmarkt und damit auch auf den Zustand der Konjunktur und daher auch die mögliche Zinspolitik der US-Notenbank dürften die wöchentlichen Daten am Nachmittag erlauben.