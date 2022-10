Positiv seien auf jeden Fall die Firmenbilanzen. Diese seien bisher meist besser als befürchtet ausgefallen. Daneben bleiben die Geldpolitik der Zentralbanken und auch die Konjunkturzahlen im Fokus. Die Daten deuteten immer mehr auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Aktuell hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft laut dem Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober erneut verschlechtert. Am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung. Sie dürfte die Zinsen nach Einschätzung von Analysten wegen der hohen Inflation in der Eurozone trotz der Schwächezeichen um 75 Basispunkte erhöhen.