Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung der jüngsten Zeit wohl fortsetzen, heisst es weiter. Ob daher der kleine Verfallstermin an der Derivate-Börse Eurex und die im Laufe des Tages anstehenden Konjunkturzahlen dem Markt stärkere kursbewegende Impulse verleihen, werde sich weisen. In Europa und in den USA werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet.