Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag erneut schwächer in die Sitzung gestartet. Sollten die Kurse bis zum Schluss im roten Bereich bleiben, wäre es der fünfte Verlusttag in Folge. Der SMI fällt dabei unter die Grenze von 10'200. Die allgemeine Börsenstimmung bleibt also angeschlagen. Die Vorgaben aus New York vom Montagabend sind wie an den Handelstagen davor negativ, wobei einmal mehr die Technologie-Werte der Nasdaq mehr einbüssten als der Dow Jones Industrial. Nach Umsatzangaben zum dritten Quartal fallen insbesondere Givaudan mit markanten Abgaben auf.

11.10.2022 09:30