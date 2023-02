Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Mittwoch mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA im frühen Geschäft fester. Dabei verliert der SMI im Verlauf aber wieder leicht an Fahrt, da Anschlusskäufe abebben. Die Anleger seien grundsätzlich optimistischer, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag gesagt hatte, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Er hatte aber auch gesagt, dass dieser Rückgang noch in einem sehr frühen Stadium sei und weitere Zinserhöhungen vonnöten sein könnten.

08.02.2023 09:31