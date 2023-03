Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag fester. Händler sprechen von einer Erholung nach den jüngsten Kurseinbussen und verweisen dazu in die USA. Dort waren die Kurse am Freitag dank einer Entspannung im US-Bankensektor nach einem schwächeren Auftakt gestiegen. Daher, so hoffen die Marktteilnehmer, sollten sich nach der Verkaufswelle vom Freitag auch in Europa die Finanzwerte erholen.

27.03.2023 09:30