Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Geschäft grossmehrheitlich fester. Der Markt folge der Wall Street nach oben, heisst es bei Händlern. Auch in Fernost zogen die Aktienbörsen massiv an. Damit setze sich der positive Trend vom späten Vortag fort und es komme auch hierzulande zu Deckungskäufen und Anschaffungen von Schnäppchenjägern. Auslöser ist die Hoffnung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar werden könnte, heisst es am Markt.

14.10.2022 09:30