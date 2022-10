Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag fester in die Sitzung gestartet. Der am vergangenen Donnerstagnachmittag eingeleitete Aufschwung findet damit vorerst eine Fortsetzung. Die Vorgaben aus den USA sind klar positiv, wobei die US-Aktien den Grossteil der Gewinne vom Montag bereits während der Börsenöffnungszeit in Europa erreicht hatten. Schwache Konjunkturdaten zum Geschäftsgang der Industrie in den USA haben einmal mehr Hoffnungen auf eine langsamere Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank geschürt. Unterstützung kam aber auch von der fiskalpolitischen Wende in Grossbritannien. Dies habe die Märkte beruhigt, so ein Kommentar der Credit Suisse.

18.10.2022 09:30