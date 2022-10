Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag im frühen Geschäft an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt zu. Händler verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien, denen sich Europa anschliesse. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden könnten, dürfte einmal mehr davon abhängen, ob Anschlusskäufe einsetzen, heisst es weiter.

25.10.2022 09:30