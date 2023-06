Dagegen gingen vom US-Arbeitsmarktbericht widersprüchliche Signale aus. So wurden zwar mehr Jobs als erwartet geschaffen, aber auch die auch die Zahl der Arbeitslosen nahm spürbar zu. Der robuste Arbeitsmarktbericht könnte die Marktteilnehmer tendenziell in ihrer Erwartung bestärken, dass das Fed seine Geldpolitik in den kommenden Monaten nochmals straffe, sagt ein Analyst. Derweil ist die Inflation in der Schweiz wie erwartet weiter auf 2,2 Prozent gesunken. Die Entwicklung der Inflation ist für die Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die am 22. Juni auf dem Programm steht, mitentscheidend. Weitere Impulse werden zudem von den im Laufe des Tages aus der Eurozone und den USA anstehenden Einkaufsmanagerindizes sowie den Angaben zu den US-Industrieaufträgen erwartet.