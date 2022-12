Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag im frühen Handel dank positiven Vorgaben aus dem Ausland eher freundlich. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag erwarten die Händler aber kein allzu aktives Geschäft. Denn die Daten zur US-Teuerung könnten für grössere Kursbewegungen sorgen. Diese Daten beeinflussten die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am morgigen Mittwoch in der Agenda steht, heisst es am Markt.

13.12.2022 09:30