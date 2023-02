Bereits am Morgen veröffentlicht wurden die Inflationszahlen aus der Schweiz. Hier stieg die Jahresinflation im Januar auf 3,3 Prozent von 2,8 Prozent im Dezember und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Schuld daran sind vor allem die stark erhöhten Strompreise, die jeweils im Januar in die Berechnung einfliessen. Die Inflationsraten dürften nach Ansicht von Thomas Gitzel von der VP Bank vorerst noch auf relativ hohen Niveaus bleiben. Ab März komme es dann zu deutlichen Basiseffekten. Denn die im Vorjahr mit Kriegsausbruch gestiegenen Energiepreise seien dann die neue Vergleichsbasis für die Berechnung der Inflationsrate.