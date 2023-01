Die Schweizer Aktienbörse startet mit leichten Verlusten in die neue Woche. Vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) verhielten sich die Anleger trotz freundlicher Auslandsvorgaben vorsichtig, heisst es am Markt. Bis dahin werden aber noch zahlreiche Firmenabschlüsse aus dem In- und Ausland veröffentlicht, die für Impulse sorgen dürften. Dazu zählen hierzulande vor allem die Bluechip-Unternehmen UBS (Dienstag), Novartis (Mittwoch) sowie ABB, Julius Bär und Roche (Donnerstag).

30.01.2023 09:31