Ob die Gewinne noch ausgebaut werden könnten, sei ungewiss, heisst es am Markt. Denn vor den am frühen Nachmittag erwarteten gesamtdeutschen Inflationszahlen und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Anleger eher vorsichtig verhalten und die Anschlusskäufe nachlassen. Am Freitag folgen zudem aus den USA die Angaben zu den persönlichen Haushaltseinkommen und Konsumausgaben, die von der US-Notenbank Fed stark beachtet werden.