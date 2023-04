Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Karfreitag, wenn die Börsen geschlossen sind, dürften sich die Anleger nämlich eher vorsichtig verhalten. Nach den anfänglichen Glattstellungen dürften die Positionen dann wohl bezogen sein, heisst es weiter. Zudem dürften die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die Zinssorgen und die damit verbundenen Turbulenzen im Bankensektor das Geschehen weiterhin beeinflussen. Einen Hinweis auf die Lage am US-Arbeitsmarkt und damit auf die mögliche Zinspolitik der US-Notenbank werden von den wöchentlichen Daten am Nachmittag erwartet.