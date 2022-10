Am Donnerstag kommen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt erneut vor wichtigen US-Konjunkturdaten zurück. Am Nachmittag werden in den USA die Konsumentenpreise veröffentlicht. Sie haben nach Ansicht von Händlern das Potenzial, die Widerstandskraft der Märkte zu testen. "Das Warten dürfte heute Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise ein vorläufiges Ende finden", erklärt ein Händler. "Es zeichnet sich bereits Ungeduld bei den Marktteilnehmern ab, die nun seit mehreren Handelswochen das Thema Zinsängste behandeln."

13.10.2022 09:30