In China verlangsamt sich die wirtschaftliche Erholung des Landes, denn der Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und liegt unterhalb der Schwelle von 50 Punkten. In den USA wurde zwar am Wochenende im Schuldenstreit eine grundsätzliche Einigung erzielt und der zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses hat laut Medienberichten den Weg für eine Abstimmung freigemacht. Über den Entwurf soll voraussichtlich noch heute in dieser Parlamentskammer debattiert und anschliessend abgestimmt werden. "Der Schuldenstreit bleibt noch einmal im Fokus" heisst es denn auch in einer Markteinschätzung der Credit Suisse.