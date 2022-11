Welchen Einfluss die Wahlergebnisse auf die Aktien haben werden, wird sich dann am Mittwoch zeigen. Die Prognosen sagen voraus, dass die Republikaner in mindestens einer der beiden Kammern die Mehrheit übernehmen werden. Profitiert hatten die Börsen zuletzt von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China. Die Story einer Wiederöffnung in China scheint ausserhalb der Sozialen Medien aber nicht viel Anklang zu finden, schrieben die ING-Experten.