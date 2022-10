Die Verluste von CS (-1,1% auf 4,24 Fr.) bewegen sich in ähnlichem Rahmen. Am Vortag hatten sich die Aktien mit einem Plus von beinahe 9 Prozent von den jüngsten Kursrückschlägen erholt. Mit Blick auf die krisengeplagte Bank gab es derweil neue Medienberichte über den Abgang von Managern in Asien. Derweil hat HSBC das Kursziel gesenkt und mit 4,90 Franken näher an die Realität gebracht, dies bei einer unveränderten Einstufung von "Hold".