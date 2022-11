Für eine gewisse Nervosität sorgte über Nacht der Raketeneinschlag in Polen vom Vorabend, welchem die Nato in einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung nachgehen will. Mittlerweile stehen die Zeichen aber wieder eher auf Entspannung, da sich die Hinweise zuletzt verdichtet haben, dass es sich dabei um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelte und nicht wie befürchtet aus Russland.