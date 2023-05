Der erst am Montag auf über 11'600 Punkte geschraubte Jahreshöchststand des SMI bleibt aber vorderhand in Sichtweite. Das Börsensentiment kann als weiterhin relativ robust angesehen werden, angesichts der zahlreichen Unsicherheiten. Einerseits beschäftigt die Investoren weiterhin der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung, nachdem die Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden mit führenden Kongressvertretern erwartungsgemäss noch keine Fortschritte gebracht haben. Eine weitere Sorge sind laut einem Kommentar der UBS die sich verengenden Kreditbedingungen in den USA sowohl für Firmen als auch private Haushalte. Dies verstärke den Gegenwind für das Wirtschaftswachstum in den USA zusätzlich.