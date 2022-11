Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Der Markt setze zu einer leichten Erholung an nach den Vortagesverlusten, heisst es in Händlerkreisen. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden können, hänge davon ab, ob auch ausreichend Anschlusskäufe einsetzen würden. Nach der starken Erholung seit dem Septembertief fehle dem Markt an Schwung und eine Verschnaufpause täte gut, sagt ein Börsianer.

17.11.2022 09:31